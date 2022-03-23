​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تحتفل بنوروز

احتفل المئات من أبناء الجالية الكردية في لبنان بنوروز 2020 في الـ 21 من آذار الجاري، تحت شعار "بإرادة الشعوب سنجعل نوروز 2022 نوروز حرية القائد آبو".

الاحتفال الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تخلله كلمات وبيانات باركت نوروز 2022 على القائد عبد الله أوجلان، والشعب الكردي في كردستان والعالم. منها كلمة ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان، عبد السلام أحمد، وبيانات قرئت باسم مؤتمر ستار من قبل فاطمة سري كانيه، وباسم شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي من قبل سيلفا عبدو، وباسم رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية من قبل ديلان حسن، وباسم الجالية الكردية من قبل أحمد محمد.

كما باركت الكلمات نوروز على قوات سوريا الديمقراطية وجميع المقاتلين الذين يقارعون العدو الذي يشن هجمات عنيفة ساعياً بذلك إلى القضاء على شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعب الكردي.

ومن جانبها، تقدمت اللجنة التحضيرية لنوروز لبنان بالشكر إلى الحكومة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على تعاونها، وبالشكر أيضاً إلى الفنانين والفرق الفنية المشاركة في الاحتفال.

قدّم كل من الفنان دانيش بوطان ولاوين يوسف نجل الفنان الكردي سعيد يوسف وفرقة ولاتي روجي للغناء، مجموعة من الأغاني الثورية والكردية والفلكلورية، عقدها على وقعها الحضور حلقات الدبكة.

لينتهي الاحتفال بالشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان، وتطالب بحريته الجسدية.

(ش/ س ر)

ANHA