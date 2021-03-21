​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تحتفل بنوروز

وبمبادرة من مؤتمر ستار ورابطة نوروز الثقافية الاجتماعية وحزب الاتحاد الديمقراطي، أوقد المئات من أبناء الجالية الكردية في لبنان شعلة نوروز، احتفالًا بهذا اليوم.

وجاءت الاحتفالات على شكل مجموعات صغيرة في عدد من المدن والمناطق اللبنانية، متجنبين الحفلات الكبيرة وذلك لظروف الإغلاق نتيجة جائحة كورونا.

ويعتبر الشعب الكردي نوروز عيداً قومياً يشير إلى انتصار الخير على الشر، ويحتفلون به على شكل إيقاد شعلة ترمز إلى القضاء على الظلم والظالمين.

وفي وسط العاصمة بيروت، وفي مركز رابطة نوروز، تجمّع عشرات المحتفلين بنوروز، عبر إيقاد شعلة نوروز وإشعال الشموع، فضلًا عن عقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الثورية والفلكلورية.

وارتدى الحضور الزّي الكردي الفلكلوري وخصوصاً النساء، ورفعوا الرموز والأعلام الكردية وصور القائد عبد الله أوجلان.

وألقيت في الاحتفالات كلمات من قبل مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي، باركت نوروز على الشعوب التواقة إلى الحرية والسلام، وعلى القائد عبد الله أوجلان.

ويشار إلى أن نوروز 2021 ميلادية يصادف رأس السنة الكردية "K 2633".

(ش- ع/س ر)

ANHA