​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تحتفل بميلاد القائد أوجلان

وتجمع العشرات من أبناء الجالية الكردية في العاصمة اللبنانية بيروت للاحتفال بميلاد القائد عبدالله أوجلان، حيث زينت قاعة الاحتفال بصور القائد والأعلام والرموز الكردية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرئت عدة بيانات باسم كل من "حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وشبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي ورابطة نوروز الثقافية والاجتماعية ورابطة جين النسائية" وباركت كافة البيانات حلول ميلاد القائد على الشعب الكردستاني وجميع الشعوب المظلومة، مؤكدة أن ميلاد القائد يعني ميلاد الحرية بالنسبة لشعوب ومكونات الشرق الأوسط عامة والشعب الكردي بشكل خاص.

تلاها تقديم فرقة ولاتي روجي للغناء، فقرات من الغناء الثوري والتي تتغنى بميلاد القائد أوجلان، فيما قدمت فرقة الشهيدة روجيندا للرقص عدة رقصات فلكلورية كردية.

واختتمت الاحتفالية بعقد المشاركين لحلقات الدبكة وسط ترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

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ANHA