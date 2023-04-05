​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تحتفل بميلاد القائد عبد الله أوجلان

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، احتفالية في لبنان أمس الثلاثاء، بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

علقت في قاعة الاحتفالية صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء والأعلام والرموز الكردية.

بدأت الاحتفالية التي شارك فيها المئات من أبناء الجالية الكردية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمتان باسم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ألقاها العضو محمود محمود، وباسم مؤتمر ستار ألقتها العضوة نسرين برو.

هنأ محمود محمود ونسرين برو في كلمتيهما بميلاد القائد عبد الله أوجلان الـ 74، وأشادا بفكره وفلسفته الإنسانية.

تالياً، قدمت فرقتا (ولاتي روجي) للأغاني و(الشهيدة روجيندا عفرين) للرقص عروضهما الفنية، لتنتهي الاحتفالية بالشعارات التي تحي القائد عبد الله أوجلان.

(س ر)

ANHA