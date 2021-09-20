​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تحتفل بمرور ذكرى تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي

ويصادف اليوم الاثنين، الذكرى الـ 18 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وبهذه المناسبة احتفل المئات من أبناء الجالية الكردية في لبنان وذلك في منطقة عجلتون في صالة البركة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وبعدها قرئ بيان باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان من قبل العضو أحمد محمد، وقال في البيان: "في الذكرى الثامنة عشرة لميلاد حزبنا نجدد العهد لاستكمال مسيرة الشهداء. ثمانية عشر عاماً من النضال الدؤوب في مواجهة العقبات والصعوبات، ثم مواجهة امتحانات تاريخية وتجاوزها لتحقيق إنجازات مصيرية على صعيد روج آفا والحركة الكردستانية عموماً".

وبهذه المناسبة قرئ بيان باسم مؤتمر ستار، قرأته العضوة لافا بكر، وقالت: "نهنئ شعبنا المناضل وأعضاء وعضوات حزب الإتحاد الديمقراطي وجميع أصدقاء الشعب الكردي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD".

وألقيت بعدها كلمة في الاحتفاليّة من قبل ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان عبدالسلام أحمد، وقال : "في البداية نبارك على شعبنا وعوائل الشهداء هذه المناسبة، وإننا لنبارك العمل النضالي الكبير الذي قدمه حزب الاتحاد الديمقراطي لخدمة الشعب الكردي وعموم شعوب المنطقة، واليوم أصبح نضالهم الأساس لحرية جميع شعوب المنطقة رغم جميع الضغوطات على الحزب".

وأقيمت بعدها الاحتفالات بعقد المشاركين حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

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ANHA