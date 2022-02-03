​​​​​​​الجالية الكردية في لبنان تدين هجمات الاحتلال التركي

استنكرت الجالية الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي ومنسقية مؤتمر ستار في لبنان عبر بيان مشترك قرئ في مناطق متفرقة في لبنان بهجمات الاحتلال التركي الأخيرة على شمال شرق سوريا وشنكال ومخيم مخمور.

وجاء في نص البيان الذي قرئ باسم حزب الاتحاد الديمقراطي بمشاركة الجالية الكردية وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار في لبنان، : "نستنكر هجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا وشنكال ومخمور، إن الهجمات التي يمارسها الاحتلال التركي على تأتي في اطار رفض هزيمة داعش الارهابي لان هزيمة داعش تعني هزيمة اردوغان في نفس الوقت.

وأضاف البيان: "إننا باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ندعوا شعبنا للوقف في وجه هذه الهجمات و ان ينتفضوا أينما كانوا حتى تحقيق النصر".

أما في البيان الذي ألقي باسم مؤتمر ستار جاء فيه: "مرة اخرى اثبتت دولة الاحتلال التركي وحشيته وهمجيته اتجاه الشعب الكردي اينما كان، فبعد كل انتصار يحققه شعبنا تقوم تركيا برد عنيف كانتقام شرس بما يدل على افلاسها و هزيمتها، و الهجمات الأخيرة بالطيران جاء بعد المقاومة البطولية التي أبدتها قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة وإفشال الهجوم على سجن غويران".

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تدين هجمات الاحتلال التركي وتحي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية.

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ANHA