​​​​​​​الجالية الكردية في بيروت أحيت ذكرى انطلاق ثورة الـ 19 من تموز

بهذه المناسبة عقد مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي في العاصمة اللبنانية، بيروت، اجتماعًا حضره العشرات من الجالية الكردية في لبنان.

الاستذكار بدأ بالوقوف دقيقة اصمت، ثم تحدثت كل من شرفين جدوي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ونتوي غمكين باسم مؤتمر ستار، وهنأتا يوم 19 تموز على جميع الشعب والقائد أوجلان والشهداء.

وقالت الكلمات "ثورة 19 تموز ثورة المرأة والشبيبة، وبهما سننتصر، لقد استمدت الثورة نتاجها من مقاومة سجون آمد ومن مقاومة المناضلة سارا التي لم تقبل الذل وظلم الدولة التركية، وما وصلنا إليه اليوم هو شعلة نضال وكفاح الماضي".

بعد الكلمات تم الإدلاء ببيان باسم مؤتمر ستار قرئ من قبل العضوة منار شويش وجاء فيه:

"ثورة 19 تموز أصبحت رمز المقاومة للشعب الكردي وكافة شعوب المنطقة، هذه الثورة التي عُرفت بثورة المرأة، إن الشعوب في سوريا، وخاصة الشعب الكردي عانى طويلًا من سياسة التهميش وإنكار هويته وثقافته من خلال ممارسات حزب البعث الشوفيني.

ومع بدء ثورة الشعوب في تونس، كانت الأرضية الخصبة لانطلاق ثورة 19 تموز في روج آفا، التي كانت ردًّا على كل سياسات الانحلال، وكان الشعب الكردي منظمة تواقة للحرية، وله مشروع ديمقراطي لاسترداد حقوقه التي سُلبت منه، وبدأت بثورة الكرامة التي أصبحت منبرًا يتجه منه إلى كافة أنحاء العالم، ونُبارك 19 تموز يوم المجيد على كافة الإنسانية".

(س و)

ANHA