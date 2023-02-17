​​​​​​​الجالية الكردية في بريطانيا تقدم مبالغ مالية للأسر المحتاجة في مقاطعة الشهباء

يوزع الهلال الأحمر الكردي، وهيئة الشؤون الاجتماعية مبالغ مالية على الأسر المحتاجة في مقاطعة الشهباء، قدمتها الجالية الكردية في بريطانيا لدعم الأسر في ظل المحنة التي تمر بها المنطقة؛ جراء الحصار الخانق من قبل حكومة دمشق، والزلزال الذي ضرب المنطقة عموماً.

وحسب الهلال الأحمر الكردي، فإن المبالغ المالية ستوزع على أكثر من 1400 أسرة تقطن في المخيمات والمنازل الشبه مدمرة، بمبلغ 200 ألف ل.س لكل أسرة.

ووزع الهلال اليوم في مخيم برخدان وناحية فافين والقرى التابعة لها، ومن المقرر أن توزع في مخيمات (سردم ـ عفرين ـ الشهباء ـ العودة) وقرى مقاطعة الشهباء وناحية شرا وشيراوا.

(ج س/ف)

ANHA