​​​​​​​الجالية الكردية في الدانمارك والسويد تقدم المساعدات للحسكة

تستمر المبادرات الاجتماعية بهدف الحد من أزمة المياه في مدينة الحسكة، وتأمين طرق بديلة للتخلص من الابتزازات التركية ومرتزقتها الذين يسيطرون على محطة علوك، بعد احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

أبناء الشعب الكردي في المهجر أطلقوا مبادرة اجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم مبالغ مالية تساعد على توفير المياه الصالحة للشرب وتوزيعها على أهالي الحسكة، بعد أن أقدمت دولة الاحتلال التركي على قطع مياه علوك للمرة الثامنة.

المجموعة الكردستانية التي تتألف من شابات وشبان كرد موزعين في الدانمارك والسويد، جمعوا مبلغًا ماليًّا وأرسلوه إلى أقاربهم لشراء المياه والمواد الغذائية وتوزيعها على أهالي مدينة الحسكة، في الوقت الذي تتجاهل فيه المنظمات الإنسانية الكارثة التي لحقت بأكثر من مليون إنسان.

الفكرة انطلقت من قبل الشاب جوان محمود، من سكان مدينة قامشلو ومقيم حاليًّا في الدانمارك، وقد طرح هذه الفكرة مع عدد من أصدقائه الذين تواصلوا معه عبر مجموعة تم إنشائها على الفيسبوك وأنشأوا مجموعة أسموها "الشعب الكردي في الدانمارك" وتضم حاليًّا 2400 عضو/ة.

وقرر الشبان الكرد المضي قدمًا في هذه المبادرة كونها واجب يقع على عاتق جميع الكردستانيين المقيمين في الدول الأوربية، متحدين المسافات والحدود ليثبتوا أن الشعب الكردي واحد سواء في الوطن أو في المهجر.

هذه الخطوة تدل على أن الكرد في المهجر يساندون شعبهم في أفراحهم وأحزانهم، ولن تمنعهم الحدود من تخفيف أعباء الأهالي، وخاصة في ظل المعاناة التي يعيشها أهالي الحسكة وحرمانهم من المياه بسبب تركيا وسط انتشار جائحة كورونا التي تهدد العالم.

وكالة أنباء "هاوار" تواصلت مع هذه المجموعة التي أكدت أن من واجبها الوطني مساعدة الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان وقالوا "إنهم قاموا بجمع مبالغ مالية وساهموا في شراء كميات كبيرة من المياه وتوزيعها على أحياء مدينة الحسكة".

محمود يقول إن "تقديم المساعدة للأهل في الوطن هو واجب وطني بالدرجة الأولى، ويقع على عاتق الشبان الكرد الذين أجبرتهم الحرب على ترك وطنهم وأرضهم، سنقف إلى جانب شعبنا في جميع الحالات لأن الشعب الكردي واحد".

وأكد جوان محمود، في ختام حديثه أنهم مستعدون دائمًا لمساعدة أهلهم في الوطن وتابع قائلًا: "الشعب الكردي واحد ولا يتجزأ، الدول المحتلة تعمل على تجزئة الشعب الكردي، ولكن الشعب الكردي دومًا شعب مناضل ويعمل على الحفاظ على هويته وثقافته أينما وُجد".

رابط المجموعة: https://m.facebook.com/groups/448051142483903?view=permalink&id=593278954627787

(هـ ن)

ANHA