​​​​​​​الجالية الكرديّة من أمام مفوضية الأمم المتحدة في لبنان تطالب بحرية أوجلان

وتجمّعت اليوم، المئات من الجالية الكردية في لبنان، في اعتصام أمام مفوضية الأمم المتحدة، شارك فيه حزب الاتّحاد الدّيمقراطي ومؤتمر ستار ورابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، للتنديد بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان.

رفع المشاركون في الاعتصام صور القائد أوجلان، ولافتات كتب عليها: "لا للمؤامرة الدولية التي استهدفت إرادة شعبنا في شخص القائد أوجلان".

بدأ الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقى ممثل الإدارة الذاتية في لبنان عبد السلام أحمد، كلمة قال فيها: "اليوم هو يوم أسود على الشعوب المظلومة، في مثل هذا اليوم تمّ اعتقال القائد أوجلان من خلال مؤامرة خطّطت لها الكثير من الدول".

ومن ثمّ تحدّث ممثّل أرمن العالم في لبنان حامو موسكفيان، فقال: "إنّ شعبنا في أرمينيا قد نظّم الكثير من الاعتصامات أمام سفارة الدول المشاركة في المؤامرة الدوليّة على القائد أوجلان، وفي جميع الاعتصامات طالبنا بحرّية القائد أوجلان، ونحن الشّعب الأرمني متعاطفون مع شعبنا الكردي المظلوم لأنّنا في نفس النّضال ضدّ الدولة الغاشمة".

ثمّ ألقت رئيسة رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان حنان عثمان، كلمة قالت فيها: "نحن اليوم أمام مفوضية الأمم المتحدة في لبنان لإعلاء أصواتنا مرّة أخرى ضدّ المؤامرة الدولي على القائد الأمميّ عبد الله أوجلان".

كما تحدّثت بشرى علي، رئيسة رابطة جين النسائية، وقالت: "في 10 شباط الحالي، بدأت هجمات جيش الاحتلال التّركيّ على كاري، وهذا الهجوم هو استكمال للمؤامرة الدولية ضدّ القائد، ولكن قوات الكريلا في كاري تصدّت لتلك الهجمات بكلّ بسالة وأفشلتها".

وبدورها استنكرت عضوة مؤتمر ستار سميرة بكر، اعتقال القائد أوجلان، وناشدت المجتمع الدولي التحرّك الفوري من أجل تحريره.

ومن ثمّ انتهى الاعتصام بترديد الشّعارات المطالبة بحرية القائد أوجلان.

(إ)

ANHA