​​​​​​​الإيزيديون: دخول الديمقراطي الكردستاني إلى شنكال يعني تسليمها للاحتلال التركي

منذ عدة أيام، يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني للدخول إلى أراضي شنكال بقوة السلاح. وبهذا الصدد أصدرت الإدارة الذاتية لشنكال يوم الجمعة 1 تشرين الأول الجاري، بياناً حيال محاولات الديمقراطي الكردستاني دخول شنكال، معبرة عن رفضها لتلك المحاولات، والتأكيد على رفضهم وجود تلك القوات التي تركت شنكال أثناء هجمات داعش وهربت. وفي هذا الإطار استطلعت وكالتنا آراء الإيزيديين في إقليم عفرين.

'لن نسمح لهم بالتدخل وارتكاب المجازر'

المواطنة نوروز أدو، تقول إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لدخول أراضي شنكال، وهدفه ضرب أمن واستقرار المنطقة واحتلالها بقوة السلاح. وقالت: "لا يجوز السماح للديمقراطي الكردستاني بالتدخل وتكرار المجازر والانتهاكات بحق الإيزيديين مرة أخرى. PDK لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فكيف سيدافع عن المجتمع الإيزيدي".

'لن ننسى فرمان 3 آب عام 2014'

وتابعت نوروز: "لا أحد من أبناء الإيزيديين ينسى ما فعله الحزب الديمقراطي الكردستاني بحقهم عام 2014، وتركهم أمام مجازر مرتزقة داعش. وحتى الآن هناك نساء ورجال وشيوخ مصيرهم مجهول".

'دخولهم لشنكال يعني تسليمها للاحتلال التركي'

أما المواطن الإيزيدي أرسول موسى فقال: "لا نقبل بدخول الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى شنكال؛ لأن سياسته لا تختلف عن سياسة الاحتلال التركي. في عام 2014 سلموا شنكال لداعش، وهذه المرة سيدخلون شنكال لتسليمها للاحتلال التركي".

طالب موسى الإيزيديين في شنكال بالوقوف أمام دخول حزب PDK إلى شنكال

واستنكرت المواطنة نجاح حسن، محاولات الديمقراطي الكردستاني دخول أراضي شنكال بقوة السلاح، وقالت: "الإيزيديون في شنكال لم يعودوا كالسابق، فاليوم هم أصحاب إرادة وقوة وسيحمون أرضهم ومناطقهم، ولن يقبلوا دخول الديمقراطي الكردستاني إلى شنكال المحررة، وتحركات الديمقراطي الكردستاني الحالية تُعدّ استفزازاً للإيزيدين وزرع الفتن بينهم".

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ANHA