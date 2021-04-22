​​​​​​​الإيزيديون يدعون العراق لاحترام إرادتهم والتخلص من التبعية لتركيا

حاولت القوات العراقية في الـ 20 من نيسان الجاري التوغل في إحدى قرى شنكال (كر زرك) لكنها قوبلت برفض شعبي حال دون توغلها، وبعد هذه المحاولة، في إطار ردود الأفعال المستنكرة للمحاولات العراقية، أصدرت العديد من الأحزاب الكردستانية ومنظمات المجتمع المدني بيانات متتالية لافتين إلى أن هذه الممارسات تصب في خدمة الاحتلال التركي وحلفائه وتعد فرمانًا جديدًا بحق أهل شنكال.

وشجب إيزيديو ناحية تربه سبيه سياسات الدولة العراقية المتأثرة بالدولة التركية بالتوغل في شنكال معتبرين هذه السياسة فرماناً جديداً يواجه المجتمع الإيزيدي في شنكال.

ليلى إبراهيم الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة أشارت إلى أنهم لن يقبلوا أية ممارسات من قبل أية دولة للتدخل في الشأن الإيزيدي وبالأخص في شنكال.

داعية الحكومة العراقية لاحترام سيادة وإدارة شنكال، كون قضاء شنكال قدم آلاف الشهداء لمواجهة داعش واستطاع تحرير المنطقة وتأسيس قوة وإدارة تمثلهم.

شددت ليلى إبراهيم على أنهم كإيزيديين يعتبرون هذه التدخلات وهجمات الحكومة العراقية على شنكال بمثابة فرمان آخر لمحو وجود الإيزيديين.

ومن جانبها استنكرت نجبير هيثم هجمات الجيش العراقي على شنكال موضحة بأن الإيزيديين بإرادتهم القوية وبمساندة شبانهم حاربوا وقضوا على مرتزقة داعش في شنكال في الوقت الذي تخاذلت فيه الدول الأوربية والإقليمية أمام أصوات نساء وأطفال الإيزيديين".

وناشدت نجبير هيثم الحكومة العراقية بعدم الانجرار وراء السياسات التركية والتي تهدف إلى حل إرادة شنكال.

مؤكدة بأنهن لن يسمحن بأي مؤامرة أو تحشد عسكري على شنكال ينال من إرادة الشعب الإيزيدي.

(م ح)

ANHA