​​​​​​​الإيزيديون في شنكال يستذكرون شهداء هجوم خانصور

تجمع اليوم أهالي قضاء شنكال في مركز ناحية خانصور ، وذلك لاستذكار شهداء الثالث من آذار 2017.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة للهجوم على خانصور، حيث شن مسلحو روج ومجموعات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني هجوماً على الناحية والقوات المتواجدة فيها من وحدات مقاومة شنكال، وقوات الدفاع الشعبي، لمدة 4 أيام متواصلة، في مسعى من القوات المهاجمة للسيطرة على الناحية. وأسفر الهجوم عن استشهاد مقاتلين ومدنيين وصحفيين.

ونظم المئات من أبناء المجتمع الإيزيدي مسيرة من مركز الناحية إلى مكان استهداف المسلحين للشهداء ، وسط الهتافات والشعارات التي تحيي المقاومة، ورفع أعلام وحدات مقاومة شنكال وصور الشهداء، وصورة كبيرة تبين وقوف مقاتلين من الكريلا أمام مدرعة مهاجمة لقوات الديمقراطي الكردستاني، لمنع القتال.

وأصدر مجلس عوائل الشهداء بياناً استذكر فيه شهداء هجمات 3 آذار عام 2017 وجميع شهداء الحرية والإبادة الجماعية التي وقعت على أهالي شنكال في 3 آب عام 2014، وأشار إلى أن أبناء المجتمع الإيزيدي هم أحد المكونات الأصيلة لمنطقة الشرق الأوسط؛ لكن العملاء يريدون النيل من حقوق الشعوب الأصيلة في المنطقة.

كما ألقى ممثلون عن حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدية وحركة المرأة الإيزيدية ومجلس ناحية خانصور كلمات تطرقوا فيها إلى سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية لأبناء المجتمع الإيزيدي، والتي أدت إلى استشهاد تسعة شهداء .

وأكدت الكلمات على أن أبناء المجتمع الإيزيدي سيواصلون النضال والمقاومة في سبيل تحقيق الحرية والكرامة للمجتمع الإيزيدي، ومنع سلب إرادته من قبل المحتلين .

(سـ)

ANHA