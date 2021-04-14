​​​​​​​الإيزيديون في حلب يحتفلون بالأربعاء الأحمر ويحيون مقاومة شنكال

وحضر الاحتفالية التي نظّمت في ساحة الشهداء في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، المئات من أبناء المجتمع الإيزيدي في مدينة حلب، ومكونات الحي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وزيّنت ساحة الاحتفالية بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، ومجسم عن لالش بالإضافة إلى البيض الملّون وإيقاد المشاعل.

و هنّأت الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، كلى غزال، عموم الشعوب وبالأخص الإيزيديين في كافة أنحاء العالم برأس السنة الإيزيدية.

وقالت: "نعلم جيدًا أنّ هذا الشهر هو شهر مقدّس لدى الشعب الإيزيدي، وفي هذا العام احتفلت كافة المكونات من مسيحيين ومسلمين وإيزيديين بمناسباتهم في هذا الشهر، ليصبح شهرًا مباركًا لكافة الشعوب".

وفي ختام حديثها حيّت كلى مقاومة الشعب في الشهباء وشنكال أمام سياسات الإبادة التي تمارسها الدول الاستبدادية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، متمنّية أن يكون 2021 عام حرية القائد عبد الله أوجلان وتحرير كافة الأراضي المحتلة.

وبعدها قدمت فرقة الأطفال وفرقة الشبيبة للبيت الإيزيدي بعض الأدعية الدينية عن الأربعاء الأحمر، لتكسر بعدها شبيبة البيت الإيزيدي البيض الذي يُعتبر من أهم الطقوس الدينية في العيد.

من ثم قدمت الفرق التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن بحلب وفرقة فجين وفرقة اتحاد الفنانين بمشاركة خاصة من الفنان أحمد خاني بعض الأغاني الثورية والدينية.

واختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(مـ)

ANHA