​​​​​​​الإيزيديون في حلب يبدؤون عيدهم بزيارة أضرحة الشهداء

يحتفل الإيزيديون بعد صيام 3 أيام “الثلاثاء والأربعاء والخميس” في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، وفق التقويم الشرقي” الكرمانجي” بعيد إيزي” أي عيد الخالق أو ما يُعرف” بعيد الصوم الكبير”.

مظاهر عيد "إيزي" في حلب بدأت بزيارة مزار الشهداء من قبل العشرات من أبناء المجتمع الإيزيدي، ووقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء الشاب الإيزيدي إيفان بركات تراتيل دينية.

ثم ألقت عضوة البيت الإيزيدي روشين موسى كلمةً استهلتها بمباركة كافة الإيزيديين في كافة بقاع العالم بحلول عيد إيزي.

وتطرقت روشين خلال حديثها إلى تضحيات الشهداء التي أبعدت الإبادة عن الشعب الإيزيدي، وقالت: "بشخص الشهداء مام ذكي شنكالي ومروان بدل وروكن، نستذكر شهداء الحرية الذين ضحوا بحياتهم من أجلنا".

وأشارت روشين إلى أن الهجمات المتتالية التي تطال مناطق الدفاع المشروع هدفها ضرب المكتسبات المتحققة، وقالت "إن العالم أجمع يعلم أن دولة الاحتلال التركي تدعم داعش وأعوانه"، وأكدت "من واجب العالم الرد على الإرهاب التركي ومحاسبته على جرائمه".

وأنهت عضوة البيت الإيزيدي في حلب روشين موسى بالتأكيد على أنهم سيتضامنون ويلتحقون بالصفوف الأولى للدفاع عن شنكال وأهلها ضد الهجمات والجرائم التركية.

واختتمت الفعالية بوضع الورود على مقابر الشهداء.

(ف)

ANHA