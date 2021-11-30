​​​​​​​الإيزيديون في العالم يبدؤون الصيام الخاص بهم

يصوم الإيزيديون، في كل عام وخلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني، صيامهم الخاص، قبل الاحتفال بعيد إيزي، الذي يلي صيام إيزي، حيث يعتمد الإيزيديون على التقويم الشرقي (الكرمانجي)، في تحديد أوقات مناسباتهم وأعيادهم.

ويصوم معظم الإيزيديون 9 أيام موزعة على 3 أسابيع يسمى كل أسبوع منها باسم معين؛ الأسبوع الأول صوم "خودان"، والثاني يسمى صوم شيشم "شيخ الشمس"، فيما تسمى أيام الصوم الأخيرة بصيام إيزي والتي يصومها جميع الإيزيديين في العالم "وإيزي هو اسم الله لدى الكرد الإيزيديين" ليحتفلوا في يوم الجمعة من الأسبوع الثالث بعيد إيزي "عيد الصوم الكبير".

ويمتنع الإيزيديون في صيامهم عن الأكل والشرب من لحظة بزوغ الشمس حتى المغيب.

ويصادف الاحتفال بعيد إيزي هذا العام 17 كانون الأول 2021.

(سـ)

ANHA