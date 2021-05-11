​​​​​​​الإيزيديّون يعتبرون قرار الإعدام بحقّ الشبّان الأربعة محاولة لإثارة الفتنة

وتستمرّ ردود أفعال أبناء المجتمع الإيزيدي في عموم العالم ضد هجمات الدولة التركية على شنكال، وقرار الإعدام بحقّ الشبّان الإيزيديين الأربعة الذين اتّهِموا بقتل شابين من عشيرة الشمر.

واستنكرت روجين قلندر سياسات وهجمات الدولة التركية والحكومة العراقية بحقّ المجتمع الإيزيدي في شنكال وتقسيم المجتمع الإيزيدي وزرع الفتن فيه.

وعن قرار الإعدام بحقّ الشبّان الأربعة، قالت روجين: "نرفض قرار الإعدام بحق الشبان الإيزيديين، بهذا القرار يريدون زرع الفتنة بين الإيزيديين وعشيرة الشمر في شنكال بعد فشل جميع مخططاتهم على شنكال، ونعتبر هذا القرار مؤامرة بحق الشنكاليين".

بدورها أشارت روشين موسى إلى الفرمانات والهجمات على الشعب الإيزيدي في شنكال، وقالت: "لن ننسى هجمات 2014 عندما تخلّت الحكومة العراقية عن حماية الإيزيديين، وفتحت الطريق أمام مرتزقة داعش لارتكاب المجازر والقتل بحقّ الإيزيديين".

وتابعت روشين: "إنّ هدف الدولة التركية هي إبادة الإيزيديين الذين أسّسوا إدارتهم الذاتية، وحموا مناطقهم ووقفوا مع قواتهم لحماية شنكال".

وعن الصمت الدولي، أضافت روشين: "الصمت الدولي دليل على أنّهم شركاء مع الدولة التركية في الهجمات والانتهاكات بحقّ الشعب الإيزيدي، نحن لا نقبل هذا الصمت سنقاوم أمام هذا الظلم".

بينما أكّدت سهيلة ناصرو: "الشبّان الإيزيديّون الأربعة ليست لهم علاقة بقتل شبان من عشيرة الشمر، هذه الفتنة مخطط لها من قبل تركيا والحكومة العراقية، ونرفض قرار الإعدام بحقّهم، وسنساند أهالينا في شنكال، ولن نتخلّى عن هؤلاء الشبان الذين تمّ الحكم عليهم".

(إ)

ANHA