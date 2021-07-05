​​​​​​​الإيرانيون يحتجون ضد خامنئي بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء

وتعالت الهتافات في طهران من على شرفات المنازل ضد المرشد الأعلى علي خامنئي احتجاجاً على انقطاع الكهرباء المتكرر بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في ذروة الصيف.

ونشر مستخدمو مواقع التواصل الافتراضي مقاطع من أحياء شرق طهران سمع فيها شعارات تصدح من قبل مواطنين بشكل جماعي ضد النظام الإيراني، قائلة "الموت للديكتاتور .. الموت لخامنئي".

وجاءت حالة الغضب هذه بعد أن واجهت مناطق واسعة في البلاد، منها طهران والبرز وقم والأهواز وبلوشستان وأصفهان وشيراز وتبريز وغيرها، انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ بشكل كامل الليلة الماضية (ليل الأحد الاثنين).

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن انقطاع الكهرباء استمر لفترة طويلة يوم السبت أيضاً.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الطاقة الايرانية عن جدولة انقطاع التيار اليومي عن المدن والمحافظات، حتى يتمكن الناس من تكييف ظروفهم المعيشية اليومية معها.

ويذكر أن قطاع الكهرباء يمر حاليّاً بأسوأ أزمة، حيث عزا المسؤولون الإيرانيون السبب إلى عمليات الاستخراج الكبيرة للعملات المشفرة، وزيادة الاستهلاك.

وقال المتحدث باسم صناعة الكهرباء مصطفى رجبى مشهدى يوم السبت، أن هناك فجوة تبلغ 11 ألف ميجاوات بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها في البلاد، موضحاً أن قدرة توليد الكهرباء هي 54 ألف ميجاوات، لكن استهلاكها بلغ 65 ألفا".

وفي هذا الصدد، عزا وزير الطاقة رضا أردكانيان، في كلمة له أمام البرلمان المشكلة إلى "الحرارة المبكرة والتشغيل المبكر لأجهزة التبريد، ما تسبب في فقدان المحطات للطاقة الإنتاجية المناسبة".

كما أفاد أن الوزارة فوجئت بالاستخدام غير المسبوق للكهرباء لاستخراج العملات المشفرة.

ويشار إلى أن مراكز تعدين العملات المشفرة انتشرت على نطاق واسع من قبل المؤسسات الحكومية الإيرانية.

وكان مسؤولون في وزارة الطاقة حذروا سابقاً من أن استخراج العملات المشفرة سيستهلك "نصف حصة طهران من الكهرباء".

(د ع)