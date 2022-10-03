​​​​​​​الإطار التنسيقي يتحدث عن قرب موعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي مع الإطار التنسيقي، جواد الغزالي، إن "العملية السياسية تسير بالطريق الصحيح، بانتظار اتفاق الكرد على مرشح لرئاسة الجمهورية لحسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً أنه "خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل موعد التظاهرات سيتم الاتفاق على عقد جلسة برلمانية لتمرير رئيس الجمهورية، وإنهاء بقية الاستحقاقات"، بحسب شبكة "السومرية".

وأضاف، إن "المشكلة التي وقفت عائقاً أمام تشكيل الحكومة هو عدم اتفاق القوى الكردية على مرشح واحد لرئيس جمهورية"، مرجحاً "وجود اتفاق بين الكرد بشأن رئيس قصر السلام لن يعلن عنه قبل الجلسة التي ستعقد خلال الأيام المقبلة".

وأوضح الغزالي، إن "الشعب العراقي يمر بظروف حرجة ويحتاج إلى تشكيل حكومة تقوم بأداء واجباتها من خلال إقرار الموازنة"، مبيناً أن "الخلافات الشخصية والصراعات تسببت بالانسداد السياسي الذي ولد مشاكل عديدة في البلد".

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن، في وقت سابق، تشكيل ائتلاف "إدارة الدولة"، والذي يضم كلاً من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، والأحزاب السنية، والذي يهدف إلى إنهاء مرحلة الانسداد السياسية والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتستمر العملية السياسية بمرحلة خناق شديد طيلة الـ 10 الأشهر الماضية، بسبب خلافات القوى السياسية على شكل الحكومة، وتطور الخلافات لتنعكس بصورة مباشرة على الشارع العراقي.

(ل د)