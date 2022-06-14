​​​​​​​الإطار التنسيقي يدعو للإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة

أصدر الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، بياناً، عقب انتهاء اجتماعه مع تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون.

وذكر الإطار في بيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي الراهن وسبل الإسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمشاركة كل القوى الوطنية"، بحسب شبكة السومرية.

وأكد المجتمعون بحسب البيان، أن "المرحلة المقبلة مهمة وتستدعي الإسراع في بدء الخطوات العملية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة منسجمة قادرة على تلبية مطالب العراقيين وتؤمن الحياة الكريمة وتحفظ الأمن والاستقرار للجميع".

ودعا الإطار التنسيقي "جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي إلى المشاركة في الحوارات معرباً عن استعداده لمفاتحة جميع الأطراف لإيمانه بأن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة قوية ومقتدرة وتقدم الخدمات وتحافظ على وحدة وسيادة البلاد، وتسهم في حفظ مكانة ودور العراق في المنطقة والإقليم، وفق ما جاء في البيان".

(ش ع)