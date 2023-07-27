​​​​​​​الإطاحة بالرئيس النيجري وواشنطن قلقة بشأن التطورات

إعلان مجموعة من العسكريين بالنيجر في ساعة متأخرة أمس الأربعاء، عزل الرئيس من السلطة، جاء في بيان، تلاه أحدهم عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

فيما أكد رئيس النيجر المعزول محمد بازوم أن المواطنين سيحمون المكتسبات التي تحققت بعد كفاح طويل، ومن جانبه أعلن وزير خارجية النيجر نفسه رئيساً للحكومة بالنيابة، داعياً للتعبئة لمقاومة "الانقلاب"، مؤكداً أن حكومة بازوم هي "الحكومة الشرعية".

وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، محاطاً بـ 9 جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه"، وفق فرانس برس.

كما أوضح أن "ذلك يأتي على إثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية".

كذلك أكد "تمسُّك" المجلس بـ "احترام كل الالتزامات التي تعهدتها النيجر"، مطمئناً أيضاً المجتمع الوطني والدولي في ما يتعلق باحترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات المخلوعة وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان.

كما فرّق عناصر الحرس الرئاسي متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية.

مطالب بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر

ومن جهته، عبّر البيت الأبيض عن قلق واشنطن للغاية بشأن التطورات في النيجر، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المحتجز من قبل حرسه.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان: "ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في النيجر والتي يديرها الرئيس بازوم".

كما أضاف: "نطالب تحديداً بأن يفرج أعضاء الحرس الرئاسي عن الرئيس بازوم ويمتنعوا عن أي عنف"، مشدداً على أن النيجر هي "شريك أساسي" للولايات المتحدة.

إدانة محاولة الانقلاب

كما أدان الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، "محاولة الانقلاب" في البلاد، داعياً إلى العودة الفورية وغير المشروطة للعسكريين إلى ثكناتهم.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان بعد ظهر الأربعاء، عن "تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري"، مطالباً إياهم بـ "وقف هذا العمل المرفوض فوراً".

(س ع)