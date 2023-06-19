​​​​​​​الإمارات وقطر تعلنان عودة العلاقات الدبلوماسية

قررت الإمارات وقطر، الإثنين، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية مجدداً بعد قطيعة منذ الأزمة الخليجية في عام 2017، والتي انتهت باتفاق العلا في كانون الثاني 2021، حسبما أعلن البلدان في بيان مشترك.

وقالت الخارجية القطرية إنه "انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية، تعلن قطر والإمارات إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما".

وتستأنف بعثات البلدين الدبلوماسية عملها ابتداءً من الإثنين، وفقاً للبيان المشترك الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية دعم الدوحة المتطرفين في المنطقة، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا بالسعودية خلال كانون الثاني 2021.

(م ش)