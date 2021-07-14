​​​​​​​الإمارات تفتتح سفاراتها في تل أبيب والخارجية الإسرائيلية تعلق: مسمار آخر في نعش إيران

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بعد مرور أسبوعين من افتتاح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سفارة بلاده رسمياً في أبوظبي، خلال أول زيارة من نوعها للإمارات، افتتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أن الرئيس الإسرائيلي الجديد إسحاق هرتسوغ، شارك سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة في مراسم افتتاح السفارة الإماراتية وقص الشريط.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، افتتاح السفارة الإماراتية بأنه "يوم تاريخي"، وقال لابيد، عبر حسابه على تويتر: "يوم تاريخي، عَلَمُ الإمارات مرفوع على مبنى السفارة في تل أبيب. سنواصل توسيع دوائر السلام والتطبيع"، موجهاً التهنئة للسفير الإماراتي على "خطوة مهمة أخرى نحو مستقبل أفضل للمنطقة".

وفي الوقت نفسه، علّقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها باللغة العربية على تويتر، على مراسم افتتاح السفارة الإماراتية، قائلة إنها "لحظات ستبقى محفورة في الذاكرة". وأن "حمائم السلام ماضية في مسيرتها، واليوم تم دقُّ مسمارٍ آخر في نعش إيران ووكلائها الذين ألحقوا الخراب والدمار في 4 دول عربية: العراق وسوريا ولبنان واليمن، مع تدشين السفارة الإماراتية في قلب تل أبيب".

(ع م)