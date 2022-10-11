​​​​​​​الإمارات تضاعف حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 5 مليارات دولار

وتشهد مدينة سان بطرسبورغ الروسية مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

في وقت سابق أعلنت السفارة الإماراتية في موسكو أن زيارة الشيخ محمد لروسيا تتم في إطار "نية الإمارات للإسهام في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة، وتطوير الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع الأوكراني والمساعدة في البحث عن حلول سياسية فعالة".

ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإمارات لها دور كبير في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها المعروفة باسم "أوبك+" التي تقودها السعودية وروسيا، في الـ 5 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل نفط يومياً ابتداءً من تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك بهدف إبقاء أسعار الذهب الأسود في مستويات عالية، الأمر الذي آثار غضب الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن "خيبة أمل من قرار أوبك+ القصير النظر"، لا سيما وأن التخفيضات هي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 وفاقت توقعات المحللين.

وقالت صحيفة "واشنطن تايمز"، إن مجموعة من النواب الديمقراطيين الأميركيين اقترحوا مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من السعودية، بالإضافة لسحب أنظمة الدفاع الصاروخي، معبرين عن استيائهم من قرار "أوبك +"، وبناء عليه تم اقتراح مشروع القانون بسحب القوات من الخليج.

(ل د)