​​​​​​​الإمارات تعلن عن مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي على موقع "تويتر"، اليوم، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية وقّع مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب، لتعزيز التعاون بين السوقين.

ووقّعت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات الكاملة بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان أول وفد إماراتي قد زار تل أبيب في 20 تشرين الأول/أكتوبر لتوقيع 4 اتفاقات اقتصادية، كما أعلنت الإمارات أولى رحلاتها إلى تل أبيب في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر، فيما أعلنت إسرائيل عن أول رحلة تجارية مباشرة لها إلى الإمارات في الأول من كانون الأول الجاري.

(س ر)