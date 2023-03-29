​​​​​​​الإفراج عن ثلاث متظاهرات في أفغانستان

وأُفرج عن رقية ساعي وفاطمة محمدي وملالي هاشمي بكفالة بعد أن اعتقلتهن طالبان، الأحد (26 آذار الجاري)، خلال احتجاجات منددة بالقيود المفروضة على النساء والفتيات، حسب وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

فيما لم تُشِر الوكالة إلى مصير المعتقلة الرابعة "ياقوت ماندجار"، التي اعتقلت مع النساء الثلاث.

ووفقاً لما نقلته عن تقارير، فقد "أجبرت طالبان المتظاهرات على الاعتراف أثناء تصويرهن على عدم التحدث إلى أي وسيلة إعلامية، بالإضافة إلى التعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات".

وأثار اعتقالهن ردود فعل عديدة، بما في ذلك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، الذي طالب بضرورة إطلاق سراح هؤلاء النساء على الفور دون قيد أو شرط.

كما نشرت عدد من النساء والناشطات في مجال حقوق المرأة، صور لنساء اعتقلتهن طالبان، واستنكرن انتهاكات طالبان، وطالبن بالإفراج عنهن.

(ي م)