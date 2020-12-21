​​​​​​​الإضراب عن الطعام لرفع العُزلة عن القائد يدخل يومه الـ 25

تتواصل حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام التي أطلقها المناضلون المعتقلون في السجون التركية، من أجل المطالبة بإنهاء عُزلة القائد عبدالله أوجلان وللحدّ من انتهاكات الحقوق بداخل السجون، لليوم الـ 25 على التوالي بمشاركة المجموعة الخامسة.
كردستان 2020-12-21T11:48:00 مركز الأخبار

دخلت حملة الإضراب المفتوحة عن الطعام التي أطلقها معتقلو حزب العمال الكردستاني (PKK)، وحزب حريذة المرأة الكردستانية (PAJK) بتاريخ 27 تشرين الثاني في سجون كردستان وتركيا، يومها الـ25 بمشاركة المجموعة الخامسة من المعتقلين.

وتدعو حملة الإضراب المفتوح عن الطعام إلى إنهاء عُزلة القائد عبدالله أوجلان، والحدّ من الضغوط والممارسات القمعيّة على كافّة المعتقلين في السجون التركية.

وفي إطار حملة "لنتحرّك معاً" للفت الأنظار إلى فعالية الإضراب عن الطعام في السجون، كتب عضو مجلس الشبيبة في حزب الشعوب الديمقراطي في منطقة أرناؤوط كوي في إسطنبول عدد من الشعارات "توجد مقاومة في السجون"، "تحيا مقاومة السجون"، "اكسر العُزلة واهزم الفاشيّة"، "المعتقلون السياسيون هم كرامتنا".

(م)


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