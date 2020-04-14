​​​​​​​الإدارة الذّاتيّة لإقليم الجزيرة تهنّئ بحلول رأس السّنة الإيزيديّة

وجاء ذلك عبر بيان أصدره المجلس التنفيذيّ في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية، وقال في البيان:

"يحتفل المجتمع الإيزيديّ ومعه العالم الحرّ من كلّ عام بعيد رأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر) والذي يصادف هذا العام في الخامس عشر من شهر نيسان، هذا اليوم هو بمثابة يوم بعث الخليقة وبداية الحياة وتكوين الأرض وما يحيا فيها من كائنات، وفتح باب الخير من مشرقها الى مغربها حسب المعتقد الإيزيدي.

في الوقت الّذي يمرّ فيه العالم بظروف صعبة للغاية أمام جائحة كورونا التي أربكت معها الكثير من الإمبراطوريات المزعومة ما زلنا نشهد وبشكل يومي الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات المتغطرسة والمحتلّة لأراضينا دون وجه حقّ، ودون أن يكون لها أدنى شعور بالمسؤولية في التفكير مع العالم لمواجهة هذا الوباء والتأمين على حياة البشر وأمنهم الصّحّيّ على أقلّ تقدير.

وبهذه المناسبة وفي الوقت الّذي نبارك فيه ونهنّئ الأخوة الإيزيدين برأس السنة الإيزيدية (الأربعاء الأحمر) فإنّنا نتوجّه بالشكر لشعبنا بكافّة أطيافه وشرائحه المجتمعية لالتزامه بقرارات الإدارة الذاتية ومؤسّساتها الأمنية والصحية في تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي للحيلولة دون وصول هذا الفيروس إلى مناطق الإدارة الذاتية حتّى تاريخه، والّذي نعتبره انجازاً وتعبيراً عن مدى الرّقي في مستوى الوعي المجتمعيّ الذي يتحلّى به شعبنا، وكلّنا أمل أن تكون المناسبة فاتحة خير للسلام والوئام والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة بكلّ المكوّنات والأطياف.

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ANHA