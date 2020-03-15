​​​​​​​الإدارة الذاتية  تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

ويوم أمس كانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أعلنت حظر التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا.

واليوم أعلنت الإدارة عن قرار تعطيل في جميع مؤسساتها باستثناء الدوائر التي يتطلب عملها استمرار الدوام.

ونص القرار رقم /28/ الذي أصدرته اليوم على:

نظراً لضرورة مواجهة فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالمياً ومنعا لانتشاره وكذلك لفتح المجال أمام اللجان الطبية لتعقيم كافة المجمعات والمؤسسات والمباني العامة.

تعطل كافة الدوائر الرسمية التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 16-03-2020 ولغاية يوم الخميس الواقع في 19-03-2020، باستثناء الدوائر التي يتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه.

(م)

ANHA