​​​​​​​الإدارة الذاتية: سنقدم كافة المستلزمات الطبية التي بين أيدينا لأبناء مخيم مخمور

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيريفان خالد ، إنهم سيلبون طلب مجلس الشعب في مخيم مخمور، وتابعت: "سنقدم كافة المستلزمات الطبية التي بين أيدينا لأبناء مخيم مخمور، وهذا واجب إنساني يقع على عاتقنا".

وبيّنت بيرفان خالد إلى أنهم كإدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا على أتم الاستعداد لتقديم المساعدات لكل من يجتاحه في أي منطقة كانت.

وفي رسالة بعثها يوم أمس، طلب مجلس الشعب في مخيم رستم جودي (مخمور) في إقليم كردستان، من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المساندة في مواجهة فيروس كورونا، في ظل الحصار المفروض على المخيم، والذي يعرقل وصول الأدوات الطبية اللازمة إليه.

وفرضت سلطات إقليم كردستان حصاراً على مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) والذي يوجد ضمنه قرابة 12 ألف نسمة.

وأمس، ناشدت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي(KCD) ليلى كوفن حكومة إقليم كردستان برفع الحظر المفروض على مخيم اللاجئين في مخمور على الفور.

(ب ح/أ ب)

ANHA