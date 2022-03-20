​​​​​​​الإدارة الذاتية: نوروز رمز النضال الذي أسدل الستار على الظلم والقمع والإنكار

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، بياناً بمناسبة عيد نوروز، جاء فيه:

"يحمل نوروز معانٍ سامية عبر تاريخه، فهذا العيد يمثل تحوّلاً مهماً في مسار الحرية عبر التاريخ، وهو معلَم واضح من معالم المقاومة التي تفتخر بها شعوب المنطقة، بالإضافة إلى أنه رمز تاريخي من رموز النضال والوحدة التي أسدلت الستار على أوجه الظلم والقمع والإنكار".

تابع البيان "يمثل عيد نوروز انبعاثاً حقيقياً وتاريخياً للحياة التي تعتمد مقاومة نوروز كأساس نحو تحقيق الكرامة والعيش بحرية، لقد مثّل هذا العيد معاني تجسدت في ثورة شعبنا في شمال وشرق سوريا، حيث إنّ نضال شعبنا وتكاتفه ووحدته رغم كل التحديات والمخططات والصعوبات هو إحدى السمات الدالة على هذه الروح المقاومة التوّاقة إلى الحرية، بروح نوروز في كل عام تتجدد المقاومة وتزداد وتيرتها وتستخلص هذه المقاومة من كل الملاحم التاريخية لشعبنا نحو تحقيق الحرية والإرادة التي لا تقبل أن تكون مصادرة ولا تحت سلطة أحد.

أضاف البيان: "مبادئ نوروز التي تتبنى المقاومة هي ذاتها التي تقوي وحدة الشعوب وتكاتفها، وتزيدها قوة وإصراراً على التمسك بالنضال من أجل الإرادة المجتمعية الحرة".

أكد البيان "الكرد يستمرون اليوم بذات الوتيرة وذات الهمة مع المكونات والشعوب الأخرى في الحفاظ على هذا المسار المقاوم وتحقيق الوحدة رغم التنوع والاختلاف من خلال مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.

نتوجه بمناسبة عيد نوروز بالتهنئة إلى عموم شعبنا، وخاصة أسر الشهداء، وإلى أهلنا المهجرين من عفرين ورأس العين (سري گانيية) وتل أبيض (گري سبي) نحتاج اليوم إلى جهود موحدة، منطلقين من مبادئ نوروز نحو سوريا الديمقراطية الحرة".

كما نؤكد لعموم شعبنا أننا نستمد من نوروز وروحها المقاومة ومن مقاومة شعبنا بمختلف مكوناته إصرارنا وقوتنا وعزيمتنا على المضي نحو تحقيق أهداف شعبنا بمختلف مكوناته وتحرير مناطقنا المحتلة وجعل ثورة شعبنا تحولاً جديداً يُضاف إلى ميراث شعبنا كميراث نوروز المقاومة في تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.

كل عام وشعبنا بخير، بروح نوروز وبنضال شعبنا سنحقق النصر والتحرير".

(ف)