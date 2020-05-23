​​​​​​​الإدارة الذاتية: نتمنى أن يعيش أهلنا بسوريا فرحة العيد في أمن وطمأنينة وسلام

جاء ذلك، في بيان أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى الرأي لعام، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ونص البيان:

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للعالم الإسلامي عامة، ولشعبنا في سوريا وشمال وشرق سوريا خاصة، ونهنئ جميع أسر شهدائنا الأبرار رمز العطاء والتضحية، ونتمنى أن يعيش أهلنا في ربوع سوريا فرحة العيد بالأمن والأمان والطمأنينة والسلام.

وبهذه المناسبة عمّمت الإدارة ما يلي:

1-تعطل كافة الجهات العامة التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدءاً من صباح يوم الأحد الواقع 24/5/2020 ولغاية يوم الثلاثاء 26/5/2020 ضمناً.

2-تُستثنى من ذلك الجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها الاستمرار بالعمل.

3-يعمم لكل من يلزم بتنفيذه.

تقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم

(س و)

ANHA