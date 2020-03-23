​​​​​​​الإدارة الذاتية: مدة حظر التجوال 15 يوماً وقابلة للتمديد

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، وتوجهت عبره بالنداء إلى كافة أبناء الشعب بضرورة التقيد بالإجراءات المعلنة من قبل الإدارة الذاتية لدرء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإدارة الذاتية عبر بيانها إلى أنه وفي ظل الخطر الكبير لفيروس كورونا (COVID19) والتحديات الكبيرة التي تلزم العالم بأسره اتخاذ الإجراءات اللازمة وخاصةً الوقائية منها، كذلك التزاماً بالتعميم الصادر عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هذا الإطار، وحرصاً على السلامة العامة، نتوجه في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى عموم أبناء شعبنا بالعمل بجدية والتعاون معنا لتسهيل عملنا، وكذلك لدرء هذا الخطر الكبير الذي يهدد عموم العالم.

الإرادة الذاتية أوضحت: "نحن أمام تحديات حقيقية ومسؤوليات كبيرة تُحتّم علينا من خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلو مناطقنا حتى الآن من أية إصابات يدفعنا إلى مضاعفة جهودنا وتفهمنا وتعاوننا مع الجهات المعنية أكثر.

و توجهت الإدارة عبر البيان بالنداء إلى عموم أبناء الشعب للتقيد بالإجراءات المعلنة حرصاً على السلامة العامة، وقالت: "كلنا ثقةٌ بالروح المسؤولة والثقافة العالية في هذا الإطار".

وأشارت الإدارة الذاتية: "كما نحيط أبناء شعبنا علماً بأن مدة حظر التجوال تبدأ من تاريخ 23 آذار الساعة 6 صباحاً، ولمدة 15 يوم من تاريخه، مع إمكانية التمديد في حال اقتضت الضرورة والمصلحة العامة".

(أ ب)

ANHA