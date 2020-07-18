​​​​​​​الإدارة الذاتية: لن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق الإدارة الذاتية

تصريحات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جاءت على لسان الناطق باسم الإدارة الذاتية لقمان أحمي خلال مؤتمر صحفي، نُظم في دائرة العلاقات الخارجية بمدينة قامشلو.

وأوضح لقمان أحمي أنه في الوقت الذي يتطلع فيه السوريون إلى حلّ سلمي للأزمة السورية التي امتدت على مدى عشر سنوات، يصرّ النظام السوري على السير في نهجه لرؤية الأزمة السورية وكأن شيئًا لم يحدث منذ عام 2011 وإلى الآن.

وبيّن لقمان أن إصرار الحكومة السورية على عقد انتخابات لمجلس الشعب ليس سوى إصرار على السير في النهج الذي سار عليه منذ بداية الأزمة السورية، ألا وهو عدم رؤيته لأية أزمة في سوريا، وعدم قبوله مشاركة أية أطراف سورية في الحوار السوري- السوري لإيجاد حل للأزمة.

وقال لقمان أحمي إن "انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها في 19 تموز لا تعني الإدارة الذاتية لا من قريب ولا من بعيد". وبيّن أنه: "لن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

لقمان أحمي نوه أنهم كانوا يتطلعون أن تدعو الحكومة السورية القوى المعارضة ومختلف القوى السورية في سوريا إلى اجتماع، من أجل الحوار لحل الأزمة عبر الحوار السوري- السوري، ووضع مبادئ دستورية للدستور السوري، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية العامة.

وأكد أحمي أنهم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لا ينضمون إلى أي قرار فردي كإجراء انتخابات مجلس الشعب.

(ل م/أ ب)

ANHA