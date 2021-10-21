​​​​​​​الإدارة الذاتية: اعتراف برلمان كتالونيا بالإدارة الذاتية تطور نوعي ودليل على صوابية مشروع الإدارة

وجاء في البيان: "إن اعتراف برلمان إقليم كتالونيا بالإدارة الذاتية يعتبر تطورًا نوعيًّا، ويؤكد صوابية منهج ومشروع الإدارة الذاتية بوصفه حلًّا للأزمة الراهنة في سوريا وسبيلًا نحو تحقيق وحدة الشعوب وتآلفها، وكذلك مسار ديمقراطي عملي يمثل الوجهة الصائبة نحو تمثيل إرادة المجتمع بمختلف مكوناته بعد أن تم مصادرة تلك الإرادة على مدار عقود في سوريا.

نتقدم بجزيل الشكر للأصدقاء في إقليم كتالونيا، ونؤكد أننا نثمّن مواقفهم التاريخية هذه، ونجدد عهدنا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على المضي قدمًا نحو المزيد من التقدم والتطوير؛ لما يحقق المزيد من النوعية في مشروعنا الديمقراطي".

وكان برلمان كتالونيا قد صادق يوم أمس في 20 تشرين الأول الجاري على الاعتراف بالإدارة الذاتية.

(ف)