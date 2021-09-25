​​​​​​​الإدارة الذاتية ومسد يجريان لقاءات في موسكو وواشنطن

ونشر الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية، أمس الجمعة، لقاءين أجراهما المجلس في العاصمتين الروسية موسكو والأميركية واشنطن.

حول اللقاء الأول، قال الموقع: "بدعوة رسمية من الخارجية الروسية، قام اليوم وفد من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، برئاسة السيدة إلهام أحمد، بعقد لقاء مع ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية برئاسة السيد ميخائيل بوغدانوف".

مبيّناً أن "اللقاء اتّسم بالإيجابية وتم التأكيد فيه على الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار الأممي ٢٢٥٤، وضرورة مشاركة مسد في العملية السياسية، وتم مناقشة الانتهاكات المستمرة من قبل أنقرة للسيادة السورية".

لقاء سابق مع لافروف

وذكّر الموقع بلقاء سابق جمع بين وفد من مسد برئاسة إلهام أحمد، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، والذي "جاء ضمن مساعي مجلس سوريا الديمقراطية لإقناع دولة روسيا الاتحادية، بأهمية دعم المعارضة الوطنية الديمقراطية في جهودها لتوحيد الطاقات، وضرورة أن تلعب روسيا دوراً أساسياً في تعزيز التوجه في سوريا، لقبول الحوار والبدء بخطوات جدية نحو الحل السياسي".

البيت الأبيض يؤكد دعمه لمسد وقسد

فيما أفاد الموقع بتفاصيل اللقاء الآخر الذي أجراه المجلس في العاصمة الأميركية، واشنطن، بالقول: "أكد مسؤولون في البيت الأبيض لوفد مجلس سوريا الديمقراطية الموجود في العاصمة الأميركية واشنطن؛ التزام إدارة الرئيس جو بايدن بشراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية، وبقاء قوات بلادهم في المنطقة لحين القضاء النهائي على التنظيم الإرهابي داعش وفلوله ودعم استقرار المنطقة".

وبحسب الموقع، فإن اللقاء "جرى يوم الجمعة في البيت الأبيض، وجمع وفد مجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلين رفيعين من الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، أعرب الجانب الأميركي عن دعم بلاده لمجلس سوريا الديمقراطية وللقوات العسكرية (قسـد) في مناطق (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، حيث يمثّل مسـد تحالفاً سياسياً واسعاً على المستوى السوري، كما تم التطرق لمسائل عديدة هامة تتعلق بالشأن السوري وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد".

لقاءات إيجابية مع أعضاء بارزين في الكونغرس

بموازاة ذلك، جرت لقاءات أخرى مع أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي، كالنائب شنايدر، العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والذي يعمل في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي، حيث اتسمت اللقاءات بالإيجابية واشتركت في التعبير عن دعم واشنطن لـ (مسـد). وأثنوا على جهود (قسد) في محاربة الإرهاب. مؤكدين في الوقت نفسه على استمرار شراكتهم. وفقاً للموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية.

والجدير ذكره أن وفد مجلس سوريا الديمقراطية برئاسة إلهام أحمد، وصل العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع الفائت. ومن المقرر أن يجري لقاءات عديدة مع المسؤولين الأميركيين لمناقشة القضية السورية ومسار حلها وفق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، على ما أفاد الموقع.

(س ر)

ANHA