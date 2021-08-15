​​​​​​​الإدارة الذاتية وأهالي دير الزور يستذكرون شهداء مجزرة الشعيطات

وبحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وممثلين عن المجالس المدنية والعسكرية ودار المرأة والمجالس المحلية في دير الزور بالإضافة الى المئات من أهالي وذوي الشهداء في منطقة دير الزور، نظمت اليوم مراسم الاستذكار في مزار الشهداء بقرية حمام.

بدأت الفعالية بعرض عسكري، تلاها إلقاء عدة كلمات، ومن كلمة أحد شيوخ ووجهاء الشعيطات "ناصر الطرام" الذي رحب بالحضور وتحدث عن النكبة التي حصلت قبل سبع سنوات بحق عشيرتهم على يد مرتزقة داعش، ووصفها بأنها كانت الشرارة التي اشعلت الثورة ضد داعش، وتحدث الطرام عن دور قوات سوريا الديموقراطية بمد يد العون والمساعدة لمكونات وعشائر المنطقة في دحر داعش، وقال: "إننا كشعب شمال شرق سوريا مستمرون جنبا الى جنب مع قوات سوريا الديموقراطية حتى القضاء على كافة بؤر وخلايا الإرهاب".

ثم ألقيت كلمة باسم قوات سورية الديمقراطية من قبل القيادي في المجلس العسكري في هجين "إبراهيم الجاسم " الذي استذكر شهداء المجزرة وقدم التعازي لعشائر الشعيطات وعموم شعوب شمال شرق سوريا، وأثنى على الانتفاضة التي قام بها ابناء الشعيطات بوجه داعش ورفضهم للذل والخنوع، وأكد أن دعم شعوب وعشائر المنطقة لقوات سوريا الديمقراطية ساهم بشكل كبير في هزيمة داعش، وعاهد بمواصلة السير على نهج الشهداء.

ثم ألقيت كلمة باسم الادارة الذاتية من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد، الذي ترحم على شهداء مجزرة الشعيطات وجميع الشهداء الذين بفضلهم تم دحر داعش.

وتحدث عن دور المرأة الكبير في الدفاع عن الارض والعرض وتحدث عن خذلان الرأي العام والصمت الدولي تجاه تضحيات شعوب شمال وشرق سوريا والسماح للاحتلال التركي بارتكاب المجازر واحتلال مناطق من شمال سوريا.

تلاها إلقاء كلمة من قبل ممثل الادارة المدنية في دير الزور "ثامر الشمري" والذي تحدث عن الجرائم والفساد والخراب الذي قام به داعش خلال سيطرته على المنطقة وتشويه صورة الإسلام.

وأعقبها كلمة باسم حزب سورية المستقبل القاها "أحمد السلطان" الذي ترحم على الشهداء وقدم العزاء لعشائر الشعيطات وتحدث عن دور المكونات في شمال وشرق سورية في دحر الارهاب ودور قسد في تخليص المنطقة من داعش.

وختمت المراسم بعروض فنية من قبل فرقة "الشهيدة هفرين خلف".

(ث عل)

ANHA