​​​​​​​الإدارة الذاتية توزع المساعدات الإنسانية على أهالي حيي غويران والزهور في الحسكة

في إطار الجهود المبذولة من قبل الإدارة الذاتية، لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من هجوم داعش في حيي "غويران والزهور" في الجهة الجنوبية لمدينة الحسكة، وزعت اليوم مساعدات إنسانية على المتضررين.

وقدم مجلس الناحية الجنوبية في مدينة الحسكة سللاً غذائية ومواد إغاثية لـ 140 أسرة في حي غويران، بعد أن استلم يوم السبت الفائت شاحنتين محملتين بالمواد الإغاثية.

وضمت السلل الموزعة مواداً تموينية "رز، برغل، زيت نباتي، دبس بندورة، سكر، شاي، معكرونة، فاصوليا، حمص".

أكد الاداري في مجلس الناحية الجنوبية، عبد الكريم السلمان، لوكالتنا "أن المجلس بدأ اليوم بتوزيع المواد التموينية الإغاثية على المتضررين في حي غويران، حتى تغطية الحي كاملاً، بالإضافة إلى حي الزهور ".

وحول آلية توزيع المواد المذكورة على المواطنين، بيّن السلمان أن التوزيع يتم عن طريق جداول اسمية ورقمية دقيقة عن طريق المجالس والكومينات الموجودة في الحي.

(م ع/أم)

ANHA