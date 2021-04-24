​​​​​​​الإدارة الذاتية توزع 450 سلة غذائية للأسر المحتاجة في الشدادي

وقدمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بالتعاون مع مجلس الناحية والكومينات، سللًا غذائية لـ ٤٥٠ أسرة ممن المحتاجة للمساعدات الإغاثية والمتضررة في الدرجة الأولى من الحظر الذي فرضته خلية الأزمة.

عضو لجنة التوزيع في مجلس الناحية محمد الصالح، قال لوكالتنا "باشرنا توزيع السلل الغذائية المقدمة من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، حيث قدّمت للأسر الفقيرة والمحتاجة والأكثر تضررًا على الصعيد المعيشي خلال فترة الحظر".

وتطرّق الصالح إلى آلية التوزيع، وأكد استلامهم جداول بأسماء الأسر عبر كومينات الأحياء مقدّمة لمجلس الناحية وعلى أساسها تم إيصال المساعدات إلى الأسر، مشيرًا إلى أن التوزيع تم في أحياء الناحية فقط عبر 16 كومينًا.

(ب د/ س ر)

ANHA