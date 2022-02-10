​​​​​​​الإدارة الذاتية تواصل توزيع المساعدات الإنسانية على أهالي حي غويران

واصل مجلس الناحية الجنوبية في مدينة الحسكة، صباح اليوم، توزيع المساعدات الإنسانية، بعد أن انتهى يوم أمس من توزيعها على 140 أسرة من الأسر المتضررة في حي غويران، على خلفية تسلل خلايا مرتزقة داعش إلى حيي غويران والزهور، وهجومها على سجن الصناعة الذي يحتجز مرتزقة داعش المعتقلين.

خلال اليوم الثاني من التوزيع، قدم مجلس الناحية الجنوبية في المدينة عبر كومينات ومجلس الحي، سللاً غذائية، ومواد التنظيف ومساعدات عينية لـ 200 أسرة أخرى في حي غويران، على أن تستمر عملية التوزيع خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة الأسر المتضررة في حيي "غويران والزهور" حسب ما أكده المشرفون على التوزيع.

وضمت السلل الموزعة والمقدمة اليوم من قبل قوات سوريا الديمقراطية لمجلس مقاطعة الحسكة من أجل الأسر المتضررة في حيي "غويران والزهور"، مواد تموينية من "رز، برغل، زيت نباتي، دبس بندورة، سكر، شاي، معكرونة، فاصوليا، حمص"، ومنظفات وأغطية نوم.

واستلم مجلس مقاطعة الحسكة يوم السبت الفائت شاحنتين محملتين بالمساعدات الإنسانية، لتقديمها للمتضررين، في الأحياء الجنوبية لمدينة الحسكة.

(ن م/أم)

ANHA