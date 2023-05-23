​​​​​​​الإدارة الذاتية توافق على حسين عثمان رئيساً مشتركاً للمجلس التنفيذي

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رقم 77، اليوم الثلاثاء، بحضور الهيئة الرئاسية، ونشرته الإدارة الذاتية على موقعها "فيسبوك".

وتم خلال الجلسة قراءة استقالة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية عبد حامد المهباش والتصويت عليه من قبل المجلس العام، ومن ثم قراءة مقترح حسين عثمان كمرشح لتولي مهام الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا،

ليوافق المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على استقالة عبد حامد المهباش الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وقبول حسين عثمان رئيساً مشتركاً للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدلاً عنه.

(ل م)