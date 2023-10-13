​​​​​​​الإدارة الذاتية تؤكد كلما شنت تركيا هجمات كثف نشاط داعش

أكد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا غابرييل شمعون، أن دولة الاحتلال التركي تسعى لضرب نموذج الإدارة الذاتية، والاستقرار والأمن والسيطرة على المنطقة بشكل كامل واحتلال الأراضي السورية.

وأوضح غابرييل شمعون أن: "صمت القوى الدولية هو نتيجة المصالح الدولية المشتركة مع تركيا، والتي تأتي ضد مصالح الإدارة الذاتية وضد شعب المنطقة التواقة للحرية والتقدم والازدهار في مناطقنا وفي كل ربوع سوريا".

وأشار شمعون إلى أن مشروع الإدارة الذاتية لكل سوريا وهو مشروع للحل السياسي في سوريا، وقال: "لذا على القوى الدولية إعادة النظر في سياساتها اتجاه المنطقة، وإعادة النظر في مصالحها مع دولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى تدمير المنطقة بشكل عام".

وكشف شمعون: "كلما شنت دولة الاحتلال التركي هجماتها على المنطقة، ازداد معها تحرك مرتزقة داعش في السجون، بالإضافة إلى تحرك خلايا داعش في المنطقة، ومحاولاتهم لتحرير المرتزقة المحتجزين".

وتطرق شمعون إلى الاضرار التي لحقت بالبنى التحتية في شمال وشرق سوريا نتيجة الهجمات التركية، وقال: "الأضرار كبيرة ولا تعوّض؛ ولا نستطيع في الظروف الراهنة جلب القطع التي تدمرت نتيجة القصف التركي، مثل قطع محطات التحويل، الأمر الذي يزيد الأعباء على كاهل الإدارة الذاتية، ونستطيع القول إن الكارثة كبيرة".

شمعون نوّه إلى أن: "استهداف هذه المرافق المهمة هو استهداف لقوت المواطنين في شمال وشرق سوريا، والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، لأن موارد الإدارة الذاتية هي النفط والغاز والزراعة، وكل هذه المرافق استُهدفت من قبل الاحتلال التركي بهدف تأليب الشارع ضد الإدارة الذاتية".

(ف)

ANHA