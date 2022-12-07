​​​​​​​الإدارة الذاتية تطلق حملة لفرض حظر جوي على المنطقة وتطالب العالم بدعمها

الإعلان عن إطلاق الحملة جاء عبر بيان أدلت به الإدارة الذاتية خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم. وقرأ البيان المتحدث باسم الإدارة الذاتية، لقمان أحمي في مقر دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الواقع في مدينة قامشلو.

ولفتت الإدارة الذاتية الانتباه في مستهل بيانها إلى الهجمات اليومية لدولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأضافت: "تستمر دولة الاحتلال التركي في هجماتها الاحتلالية على مناطق شمال وشرق سوريا، هذه الهجمات التي بدأت مع تبني شعب المنطقة بكافة مكوناته واثنياته لمشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الذي هو مشروع يصون حقوق كافة فئات ومكونات الشعب، ويحقق الديمقراطية، وفي الوقت ذاته يعد النواة الأساسية لحل الأزمة السورية".

وعن أهداف دولة الاحتلال التركي، أوضح البيان أن "دولة الاحتلال التركي التي تحتل مناطق ضمن الجغرافيا السورية، تهدف إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية، وكذلك النيل من المشروع الديمقراطي الذي يتبناه شعب قدم الغالي والنفيس وضحى بأغلى ما يملك من أجل استقرار المنطقة والحفاظ على أمنه".

'هجمات وجرائم الدولة التركية تشكل خطراً على حياة الملايين'

وذكّر البيان بجرائم الدولة التركية الفاشية "آلة الحرب المتمثلة بدولة الاحتلال التركي شنت وما زالت تشن الهجمات الوحشية على مناطقنا باستخدام المسيّرات والطائرات الحربية وكافة أنواع الأسلحة منها الأسلحة المحرمة دولياً، ومنذ 19 تشرين الثاني المنصرم، وإلى الآن، صعّدت دولة الاحتلال التركي هجماتها على المنطقة، مرتكبة مجازر وجرائم بحق الشعب الذي قدم آلاف الشهداء في الحرب ضد الإرهاب، وحاربت داعش نيابة عن العالم بأسره تصل إلى مستوى جرائم حرب، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمرافق الخدمية في المنطقة، بالرغم من وجود الضامنين (الأمريكي والروسي) للاتفاقات التي أبرمت لمنع أي تصعيد عسكري في المنطقة".

وحذّر من أن "هجمات وجرائم الدولة التركية شكلت وتشكل خطراً على حياة الملايين من أهالي المنطقة، والنازحين الذين لجئوا إلى شمال وشرق سوريا نتيجة حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها هذه المنطقة ضمن جغرافيتنا وطننا سوريا".

دعوة لشعوب العالم لدعم الحملة

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال بيانها عن إطلاق حملة هاشتاغ لفرض حظر جوي على المنطقة، وتابعت: "إننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وانطلاقاً من حرصنا على أمن وسلامة مواطنينا نتوجه لشعبنا بكافة مكوناته، وشعوب العالم، وكافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والدبلوماسية، لمساندتنا في حملتنا التي سنطلقها في 10 من كانون الأول الجاري (يوم حقوق الإنسان)، على منصات ومواقع التواصل الافتراضي، لفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا".

وأوضح أن "حملة (الهاشتاغ) تهدف إلى وقف آلة الحرب للدولة التركية عن ارتكاب المجازر وجرائم الحرب ضد شعبنا، ويعرض شعبنا وثقافاته لخطر الإبادة".

داعية في ختام بيانها "الجميع للمشاركة في هذه الحملة ليصل صوتنا إلى ارجاء العالم، ونعمل معاً لحماية الشعب من وحشية وطاغوت دولة الاحتلال التركي؛ الرحمة لشهدائنا، والنصر لشعبنا، وعاشت الشعوب المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية".

(م)

ANHA