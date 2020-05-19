​​​​​​​الإدارة الذاتية تتجه لمناقشة سعر شراء القمح

الإيعاز جاء نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، حيث تواصل الليرة السورية هبوطها الحاد مقابل الدولار الأمريكي.

وقالت الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في القرار /363/ الصادر بتاريخ اليوم " إلى كافة الإدارات الذاتية والمدنية الديمقراطية.

بسبب عدم استقرار سعر الدولار يطلب إليكم إبلاغ كافة هيئات ولجان الاقتصاد والزراعة واتحادات الفلاحين لديكم لمناقشة إعادة النظر بسعر شراء محصول القمح للموسم الزراعي الحالي ورفع نتائج هذه الاجتماعات إلى الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبالسرعة الممكنة تمهيداً لعقد اجتماع موسع لوضع التسعيرة المناسبة".

وفي منتصف نيسان الفائت حددت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سعر شراء القمح للموسم الزراعي الحالي بـ 225 ليرة سورية مع مراعاة درجات جودة المحصول.

(م)

ANHA