​​​​​​​الإدارة الذاتية تتفقد أوضاع المتضررين من الزلزال في الشهباء وتطالب بفتح المعابر الحدودية

وزار الوفد، اليوم الجمعة، المؤلف من الرئيسة المشركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، ونائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، حمدان العبد، والرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو.

وتفقد الوفد، الأسر الوافدة من أهالي الشيخ مقصود والأشرفية؛ في مخيمي سردم وبرخدان، كما قدم واجب العزاء لذوي وأقرباء ضحايا الزلزال من مهجّري ناحية جندريسه في خيمة العزاء المشتركة.

وأدلى الوفد بيان إلى الرأي العام، قرأته الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، وجاء فيه:

"في ظل استمرار معاناة شعبنا المهجر قسراً من عفرين إلى مخيمات الشهباء وأحياء حلب ووسط الوضع الصعب الذي يعانيه شعبنا وفقدانه للكثير من المستلزمات المعيشية، فإن الكارثة التي حصلت مؤخراً زادت من تلك المعاناة.

في ظل هذا الواقع الصعب والإمكانات المعدومة وتجمع الأهالي في الساحات والشوارع خوفاً على حياتهم، فإن شعبنا المهجر في حلب ومخيمات الشهباء بأمس الحاجة إلى الدعم بالإضافة إلى المتضررين وخاصة وأن شعبنا في الشهباء وحلب، قد هُجروا وعانوا الويلات على يد دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

ونطالب نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من هنا بالاستجابة لحملة جمع المساعدة التي أطلقتها الإدارة الذاتية في الداخل وعبر الهلال الأحمر الكردي في الخارج.

وندعو العالم أن يلتفت لهذه المعاناة والصعوبات التي يعانيها شعبنا، كما ندعو وبشكل عاجل بضرورة فتح كافة المعابر والنقاط وعدم عرقلة أي مساعي تعاونية في هذا الإطار سواء إلى حلب أو مناطق أخرى، ونناشد بضرورة فصل الخلافات السياسية عما يحدث من كارثة خاصة وسط وجود الآلاف تحت الأنقاض".

بدوره، شكر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، بكر علو، وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ودعمهم لمهجّري عفرين في مخيمات النزوح والمتضررين من الزلزال الذي تأثر به البلاد عموماً.

ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، كلمة في خيمة العزاء لذوي وأقرباء ضحايا الزلزال من أهالي جندريسه، وقدم العبد في بداية حديثه التعازي لذوي وأقرباء الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا القوى الدولية إلى عدم تسييس وعرقلة المساعي؛ الهادفة إلى دعم المناطق المنكوبة في شمال وشمال غرب سوريا، ولا سيما في المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي.

وندد بصمت الأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني حيال ما شهدته المنطقة؛ جراء الزلزال، وعدم إرسال فرق إنقاذ إلى المناطق المنكوبة ومساعدة العالقين تحت الأنقاض.

وشدد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا، أن القوى الدولية تتخذ من الفيتو الروسي الصيني بإغلاق كافة المعابر في شمال وشرق سوريا؛ بهدف إرضاء أردوغان.

ومن المقرر أن يزور الوفد حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب في وقت لاحق.

(ج س)

ANHA