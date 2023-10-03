​​​​​​​الإدارة الذاتية تستذكر مام جلال طلباني في ذكرى وفاته السادسة من على ضريحه

زار، اليوم، وفد من ممثلية الإدارة الذاتية، برئاسة ممثلة الإدارة الذاتية، أفين سويد، وعضوي الهيئة الادارية للممثلية، فتح الله حسيني، وزهية آل رشي، اليوم، ضريح الرئيس جلال طالباني، في تلة "دباشان" بمدينة السليمانية بجنوب كردستان، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لرحيله.

ووضع وفد ممثلية الإدارة الذاتية إكليلاً من الورد على ضريح الراحل جلال طالباني، ومن ثم تم تقديم التعازي للمستقبلين من أعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني. كما وجّهت ممثلية الإدارة الذاتية في اليوم نفسه، برقية تعزية إلى قيادة الاتحاد الوطني بهذه المناسبة.

وفيما يلي نص البرقية:

"تصادف اليوم ٣-١٠ - ٢٠٢٣ الذكرى السنوية السادسة لرحيل الرئيس جلال طالباني، رئيس جمهورية العراق الأسبق والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني.

بهذه المناسبة الأليمة على قلوب شعبنا الكردي في عموم أجزاء كردستان؛ فإننا نستذكر نضال وكفاح الرئيس مام جلال، من قمم الجبال إلى رئاسة الجمهورية؛ كأول رئيس كردي وعراقي منتخب للرئاسة.

نستذكر بإجلال الذكرى السنوية لرحيل مام جلال؛ مع التأكيد على أهمية وضرورة توطيد وتمتين العلاقات بين روج آفا وشمال وشرق سوريا والاتحاد الوطني الكردستاني؛ بما يخدم مصالح ومكتسبات شعبنا في كل مكان".

(أ ب)