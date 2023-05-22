​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلم 80 طفلاً و28 امرأة من أسر مرتزقة داعش إلى دولة طاجكستان

زار وفد رسمي من جمهورية طاجكستان، دائرة العلاقات الخارجية في شمال وشرق سوريا، في قامشلو، وضم الوفد سفير دولة طاجكستان في دولة الكويت زبيد الله زبيدوف والوفد المرافق له.

واستقبل الوفد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بدران جيا كرد، ونائبا الرئاسة المشتركة فنر الكعيط، روبيل بحو، وعضوا الهيئة الإدارية خالد إبراهيم وكلستان علي.

وناقش الطرفان العلاقات بين الإدارة الذاتية وجمهورية طاجكستان لا سيما محاربة الإرهاب الدولي، وما قدمه أبناء المنطقة من تضحيات جسام في مواجهة مرتزقة داعش، ومدى خطورته على المنطقة والعالم.

وأكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بدران جيا كرد على أهمية التعاون في محاربة الإرهاب وإيجاد حلول جذرية شاملة لمشكلة "الإرهاب" ومحاسبة الآلاف من مرتزقة داعش في مراكز التوقيف لدى الإدارة الذاتية عن طريق محكمة دولية خاصة، كذلك الاهتمام بمراكز التأهيل التي تؤوي العشرات من الأطفال الأحداث لأسر مرتزقة داعش.

وأثنى وفد طاجكستان على كل ما قام به أبناء المنطقة من مدنيين ومؤسسات أمنية وإدارية وعسكرية في محاربة مرتزقة داعش، واستتباب الأمن والأمان في المنطقة، متمنياً أن يسود الأمن والأمان العالم أجمع وخاصة سوريا كبلد يعاني أكثر من 10 سنوات من تبعات الحرب الداخلية.

وسلمت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا 108 شخصاً من أسر مرتزقة داعش بينهم 80 طفلاً، 28 امرأة من رعايا دولة طاجكستان وفق وثيقة تسليم رسمية جرت بين الجانبين.

(أ س/أ ب)

ANHA