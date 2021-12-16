​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلم 8 من أطفال مرتزقة داعش إلى روسيا

وزار اليوم وفد روسي برئاسة مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا ، دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وذلك في مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة.

وكان في استقبال الوفد الروسي، كل من الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، ونائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية، فنر الكعيط.

وخلال مؤتمر صحفي، رحّب عبد الكريم عمر بمفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا ، في أول زيارة لها إلى شمال وشرق سوريا، وقال: "ناقشنا خلال اللقاء العديد من المسائل التي تتعلق بحقوق الطفل، حيث وضعنا المفوضة بصورة تداعيات الأزمة السورية على الأطفال والتي سببت حرمان الملايين من الأطفال على مستوى سوريا من التعليم، وموت العديد منهم نتيجة نقص الأدوية وسوء التغذية في المخيمات داخل سوريا ودول الجوار".

وأكد عمر أنهم ناقشوا ايضاً وضع الأطفال الموجودين في مخيمات النزوح في المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي، وتأثير إغلاق معبر تل كوجر، ودخول المساعدات الإغاثية والإنسانية على هؤلاء الأطفال، من حيث التربية والصحة.

وتابع: " ناقشنا الوضع داخل المخيمات كمخيم الهول وروج، وتقصير المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هؤلاء الأطفال، وأكدنا أن الحل الجذري لهذا الموضوع هو أن تتحمل كل دولة مسؤولياتها وأن تقوم بإعادة مواطنيها من أطفال ونساء ".

ولفت عمر إلى "أن الإدارة الذاتية سلّمت في وقت سابق 225 طفلاً من أطفال داعش إلى روسيا، واليوم سلّمت 8 أطفال آخرين ".

وطالب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية، عبد الكريم عمر، روسيا بتحمل مسؤوليتها تجاه عوائل مرتزقة داعش، وبيّن أن "هناك المئات من الأطفال مع أمهاتهم في المخيمات، وقانون الإدارة الذاتية لا يسمح بفصل الأطفال عن أمهاتهم ".

وبدورها، توجهت مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا بيلوفا ، بالشكر إلى الإدارة الذاتية لتعاونها مع الملف الإنساني في تسليم أطفال مرتزقة داعش إلى دولهم، وقالت: " منذ شهر ونصف تم تعيني مفوضة رئيس روسيا الاتحادية لحقوق الأطفال، وكان من المهم جداً بالنسبة لي أن أزور شمال وشرق سوريا شخصياً، لنعمل معاً على ملف إعادة الأطفال الروس".

وأوضحت ماريا: "نحن نفهم أن آباء هؤلاء الأطفال اضروا كثيراً من خلال أعمالهم الإرهابية في شمال وشرق سوريا، ولكننا نعتقد أن الأطفال لا ذنب لهم وهم غير مسؤولين عن أفعال آبائهم، وانطلاقاً من هذا المفهوم نقوم بإعادة الأطفال إلى وطنهم".

وأعربت ماريا عن سرورها باستمرار هذا النوع من التعاون بينهم وبين الإدارة الذاتية، وقالت: "هذه المهمة الإنسانية توحدنا".

(س أ/آ)

ANHA