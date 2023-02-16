​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلم 59 طفلاً وامرأة من عوائل داعش  لوفد من جمهورية قيرغيزستان

ونشر الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خبراً عن زيارة قام بها وفد من جمهورية قيرغيزستان برئاسة “توكوبايف أرسلان” ممثل وزارة الخارجية القيرغيزستانية، لمناطق شمال وشرق سوريا، يوم أمس الأربعاء.

الوفد استقبل من قبل نائب الرئاسة المشتركة للدائرة روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية لدائرة العلاقات الخارجية، خالد إبراهيم، عضو مكتب YPJ، لانا حسين، ونائبة هيئة المرأة، هويدا محمد سليم محمد.

وخلال الزيارة تطرق الجانبان للوضع الإنساني في سوريا بعد الزلزال المدمر والوضع السياسي وضرورة حل الأزمة السورية وفق قرار الأمم المتحدة 2254، والوضع الاقتصادي والأمني في المنطقة.

وقال روبيل بحو:" إننا في الإدارة الذاتية ناشدنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفتح المعابر الحدودية، وإزالة التحديات والعراقيل التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية، وخاصة المعابر المعلقة مثل تل كوجر".

وأكد بأن التهديدات التركية لم تتوقف حتى في ظل هذه الكارثة الإنسانية فقصف المسيرات والمدافع لا يزال مستمراً.

وتابع بأن الإدارة الذاتية سوف تستمر بالتعاون مع جمهورية قيرغيزستان، ومع جميع الدول التي لديها مواطنون وأطفال في مناطق الإدارة الذاتية.

بدوره قال “توكوبايف أرسلان” : نشارك شعوب سوريا الألم والمعاناة، والخسارة التي عانيتموها نتيجة الزلزال المدمر، ونأمل أن تستمروا في نضالكم وعملكم مع قواتكم في سبيل الإنسانية.

كما شكر الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية، لمحاربتها الإرهاب نيابة عن العالم أجمع، ومساعدتهم في إنجاح عودة المواطنين من جمهورية قيرغيزستان.

وبحسب الخبر المنشور فقد تسلم الوفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 18 امرأة و41 طفلاً من عوائل داعش، وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وجمهورية قيرغيزستان.

(سـ)