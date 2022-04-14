​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلم 10 من أطفال مرتزقة داعش في مخيم روج إلى روسيا

وزار وفد روسي رسمي، صباح اليوم الخميس، برئاسة إيلينا إليخاندروفا معاونة رئيسة مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا، ومساعدها في المكتب السيد سيرغي ايغورفيش مقر دائرة العلاقات الخارجية في قامشلو. واستُقبل الوفد من قبل المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، كمال عاكف.

وبعد اجتماع دار بين الطرفين في مقر دائرة العلاقات الخارجية، جرى توقيع وثائق وبروتوكولات التسليم من قبل إيلينا إليخاندروفا، والمتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كمال عاكف.

وخلال مؤتمر صحفي انعقد في المقر بعد توقيع الوثائق، أوضح كمال عاكف أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلمت اليوم 10 من أطفال مرتزقة داعش رسمياً إلى وفد من مكتب حماية الطفل التابعة لدولة روسيا الاتحادية، وقال إن "عدد الأطفال الذين تم تسليمهم إلى الحكومة الروسية رسمياً بلغ حتى الآن 254 طفلاً".

أكد كمال عاكف أن الإدارة الذاتية مستمرة في التعاون بشأن هذا الملف مع روسيا وجميع الدول التي لديها أطفال في مخيمات شمال وشرق سوريا وتابع: "يراوح عدد الأطفال في مخيمات الإدارة الذاتية أكثر من 7 آلاف طفل من الأجانب فقط".

بدروها، توجهت إيلينا إلخاندروفا معاونة رئيسة مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا، ، بالشكر للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تعاونها في هذا الملف المهم، وأكدت على استمرار التعاون.

(س أ/آ)

ANHA